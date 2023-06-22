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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cemil Murat Budak, Serdar Açıl  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, 26 Nisan 2023'teki konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretamiz ifadelerle Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i 50 bin lira manevi tazminata mahkum etti." ifadelerini kullandı.

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