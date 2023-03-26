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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Mustafa Hatipoğlu  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti
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