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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katılıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması’nda konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtarlarımızın görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek

19.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtarlarımızın görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik."  dedi.

Erdoğan, "Muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari tarife yerine konut tarifesi üzerinden düzenlenmesi uygulamasını başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Avrupa'daki doğal gaz sıkıntısıyla ilgili, "Bizler vaktinde yaptığımız anlaşmalarla, attığımız diplomatik adımlarla nispeten çok daha rahat durumdayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Son 20 yılda olduğu gibi 2023'e giden süreçte de icazeti başka mahfillerde değil milletimizin tertemiz iradesinde arayacağız."

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