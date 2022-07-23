Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,519.40
BTC/USDT
22,154.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Millet İttifakı) Kendilerine güvenselerdi en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi

23.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Millet İttifakı) Kendilerine güvenselerdi en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin - AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Millet İttifakı) Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'in Geçici Maslahatgüzarı ülkesindeki PKK terör propagandası nedeniyle Dışişlerine çağrıldı
Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı
Emine Erdoğan'dan "Ukrayna 2. Lider Eşleri Zirvesi"ne video mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Millet İttifakı) Kendilerine güvenselerdi en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sri Lankalı mevkidaşı Sabry ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Millet İttifakı) Kendilerine güvenselerdi en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Millet İttifakı) Kendilerine güvenselerdi en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tahran’da verdiği mesajlar ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil iman belirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil iman belirler