Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Millet İttifakı) Kendilerine güvenselerdi en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Millet İttifakı) Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.