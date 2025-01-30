Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti."
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Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/KlK3fk67Zx— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 30, 2025