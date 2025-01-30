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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti.

Özcan Yıldırım  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti."

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