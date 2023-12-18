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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmi temaslarda bulunmak üzere Budapeşte'ye geldi.

Kaan Bozdoğan, Elif Küçük  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a geldi Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Budapeşte

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile eşi Ekrem Ekşioğlu karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Budapeşte'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da resmi törenle karşılandı

Kahramanlar Meydanı'nda karşılanan Erdoğan, iki ülke marşlarının seslendirilmesinin ardından tören kıtasını Macarca selamladı.

Erdoğan tören kapsamında Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından askeri geçiş törenini izleyen iki lider, heyetlerini birbirine takdim etti.

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu hazır bulundu.

Erdoğan, tören sonrasında Macar mevkidaşıyla görüşme yapmak üzere Sandor Sarayı'na geçti.

İkili görüşmeler yapılacak

Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda, Başbakan Viktor Orban'la ise Karmelita Sarayı'nda ikili görüşme yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karmelita Manastırı'nda düzenlenecek Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılacak.

Stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı toplantının ardından Türkiye ve Macaristan heyetleri arasında planlanan çeşitli anlaşmalar imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Orban'ın tören kapsamında yapılacak ortak basın toplantısında konuşma yapması bekleniyor.

Ziyaret tarihinin 18 Aralık 1923'te iki ülkenin imzaladığı Dostluk Anlaşması'nın yıl dönümüne denk gelmesi de anlam ifade ediyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla ilan edilen "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" açılış etkinliği de bu ziyaret kapsamında yapılacak.

Etkinliğe, Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile Başbakan Orban'ın da katılması bekleniyor.

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