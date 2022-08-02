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Gündem, Libya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

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