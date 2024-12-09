Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalbimizin bir yarısı Gaziantep, Hatay ise diğer yarısı Halep'tir, Şam'dır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalbimizin bir yarısı Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ise diğer yarısı Afrin'dir, Halep'tir, Hama'dır, Humus'tur, Şam'dır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte, hem kendi hem insanlık tarihini yeniden yazmaktadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın çok daha iyi yerlerde olacağız. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat umudu büyütmeye devam edeceğiz"
"(Yükseköğrenim bursları) Yüksek lisansta 4 bin lira olan miktarı 6 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 6 bin lira olan tutarı 9 bin liraya çıkardık"
"Verilen sözlere rağmen yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulanan Tel Rıfat ve Münbiç'in teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz"
"Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiştir"
"Esed arkasında 1 milyona yakın insanın katledildiği, 12 milyon insanın göç etmek zorunda kaldığı, birçok şehri enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak kaçmıştır"
"Kalbimizin bir yarısı Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ise diğer yarısı Afrin'dir, Halep'tir, Hama'dır, Humus'tur, Şam'dır"
"Suriye ile ilgili hassasiyetimiz hiçbir zaman menfaat eksenli olmamıştır. Biz bu konuya hep vicdan penceresinden baktık, hep merhamet nazarından yaklaştık"
"Türk milleti kara günlerinde Suriyeli mazlumlara kucak açmasının izzetini bir şeref payesi olarak ebediyen taşıyacaktır"
"Suriye'de zalim Esed rejimiyle beraber, ülkemizde mülteci düşmanlığını körükleyen necis zihniyet de kaybetmiştir"
"Suriye'yi etkisi altına alan kuvvetli değişim rüzgarının, başta muhacirler olmak üzere tüm Suriye halkı için hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum"
"Suriye istikrara kavuştukça inşallah gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler de artacaktır"
"(Suriyeli sığınmacıların dönüşü) Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı da geçişlere açıyoruz"
"Ana muhalefetin eski ve yeni yönetimine, devrik Şam rejiminin yasını tutmaktan vazgeçip, Suriye halkının sevincine ortak olmalarını tavsiye ediyorum"
"Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağında gözü yoktur. Sınır ötesi harekatlarımızın yegane amacı vatanı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır"
"Dün itibarıyla artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır"
"Türkiye, sınırlarının ötesinde yeni terör çıbanbaşlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır"
"Ne PKK ve Suriye'deki uzantıları ne DEAŞ ülkemizin muhatabı değil, muarızıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlaka ama mutlaka korunması gerekiyor"
"Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı hayata geçiriyoruz"
"Uluslararası İzleme Araştırmalarında matematik ve fende 4. ve 8. sınıfta ülkemizin grafiği yükseliyor. Yeni eğitim modeli sayesinde iyileşme hızlanacaktır"
"Artık 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını, SGK tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz"
"(Asgari ücret) Çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum"
"Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa SGK'ye olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum"
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