Dolar
38.32
Euro
43.53
Altın
3,315.39
ETH/USDT
1,796.40
BTC/USDT
93,587.00
BIST 100
9,312.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İrem Demir  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi

İstanbul

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret ederek, ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı brifing aldı.

Daha sonra buradan ayrılan Erdoğan, depremin ardından Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, İstanbul'daki depremin, GPS SATURN gemisinin faya açtığı sondaj sonucu tetiklenmiş olabileceği iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi
Prof. Dr. Sertçelik'ten İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirme
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD'daki kriz merkezinde depreme ilişkin brifing aldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi

Prof. Dr. Sertçelik'ten İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirme

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki depremler sonrasında emlak sektöründeki fiyat hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı:

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD'daki kriz merkezinde depreme ilişkin brifing aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD'daki kriz merkezinde depreme ilişkin brifing aldı
Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet