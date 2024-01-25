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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kararı imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak, ilgili protokolü onayladığı belirtildi.

Kaan Bozdoğan  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kararı imzaladı

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır." ifadelerine yer verildi.

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