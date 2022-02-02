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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Barış Gündoğan   | 02.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Neçirvan Barzani'yi kabul ettiği belirtildi.

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