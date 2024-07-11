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Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Avusturya’nın Lazk Linz takımıyla Raiffeisen Arena'da oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Washington'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.-VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Washington'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

Mehmet Tosun, Özcan Yıldırım  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Washington

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yeni dönemde Türkiye ile İngiltere'nin ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yeni adımlar atabileceğine işaret ederek, ilişkilerdeki olumlu seyrin artarak devamını arzu ettiklerini belirtti.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

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