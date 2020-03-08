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Dünya

AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama

Avrupa Birliği Konseyi Başkan Sözcüsü Leyts, Konsey Başkanı Michel ve Komisyon Başkanı von der Leyen'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 9 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.

Şerife Çetin   | 08.03.2020
AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 9 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.

Başkent Brüksel'de gerçekleşecek görüşmede AB-Türkiye ilişkileri, sığınmacılar, güvenlik ve Suriye'deki kriz ile bölgedeki istikrar konularının ele alınacağını belirten Leyts, görüşmenin yerel saatle 18.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.

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