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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün bir cani tarafından hunharca katledilen Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 22.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine sabır diledi.

"Davanın bizzat takipçisi olacağız"

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in bir cani tarafından hunharca katledildiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz.

Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız."

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