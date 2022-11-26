Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekatlarla ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak güvenli hale getirmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terörle mücadele) Bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız." dedi.
Konya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"(Konya'daki barınakta hayvanların öldürülmesi) Sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.