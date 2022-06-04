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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. Fenerbahçe futbol takımında görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe Kulübü 2021 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda veda konuşması yapıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak çalışmaları titizlikle yürütüyoruz." dedi.

04.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olaylarıyla başlayan ihanetlerin ülkemize ödettiği ağır bedeller olmasa bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek karış toprağını kirletemeyecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki bu milletin son ferdi toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettik, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yakında bu konuda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altılı masa kimi seçerse o aday olacakmış, bu kadar uzatmasın, kararını bir an önce versin. Altılı masanın altında olanlar varsa onlar da meydana çıksın." diye konuştu.

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