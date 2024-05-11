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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz." dedi.

Gökçe Karaköse, Mustafa Hatipoğlu  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz. İnsansız sistemlerden hava savunmaya, zırhlı kara araçlarından elektronik harp sistemlerine hemen her cephede kararlı bir mücadele içindeyiz." dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'na, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aracılığıyla telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, herkesi en kalbi duygularıyla, muhabbetle selamladığını söyleyerek başladı.

Tatbikatın kahraman donanma için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, faaliyette görev alan tüm askerlere Allah'tan üstün başarılar niyaz etti.

Erdoğan, tatbikatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gücüne güç katacağına, askerlerin bilgi, koordinasyon ve motivasyonunu daha da artıracağına yürekten inandığını vurgulayarak, "2 bin 200 yılı aşan şanlı tarihiyle Silahlı Kuvvetlerimiz, disiplini, kabiliyetleri cesareti ve merhametiyle dünyanın en güçlü ordularından biridir. Kahraman ordumuz tarih boyunca yaşattığı eşsiz zaferlerle milletimizin gurur vesilesi olmuştur. Sadece caydırıcılığıyla değil, yüksek sorumluluk bilinciyle de ordumuz, ülkemizin güven ve huzur kaynağıdır. Milletçe, kendi öz yurdumuzda gönül huzuruyla yaşamak istiyorsak, askeri bakımdan güçlü olmak zorunda olduğumuzun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan son gelişmelerin, "güçlü ordu, güçlü Türkiye" şiarının ne kadar kritik olduğunu kendilerine tekrar hatırlattığına dikkati çekerek, "Bu gerçekten hareketle son 21 yıldır göz bebeğimiz olan ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek, en modern savunma teçhizatlarıyla donatmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bilhassa Deniz Kuvvetlerimizin araç-gereç ve personel bakımından en üst seviyede olmasına büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle yapılan geçit töreninin, Deniz Kuvvetlerinin kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun donanmamıza nasıl bir imkan sağladığını böylece hep beraber görmüş olduk. TCG Anadolu'nun yanı sıra daha büyük bir uçak gemisini ordumuza kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak beşinci nesil uçağımız KAAN, geçtiğimiz günlerde ikinci uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, Kızılelma ve ANKA 3'ün farklı testleri devam ediyor. Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz. İnsansız sistemlerden hava savunmaya, zırhlı kara araçlarından elektronik harp sistemlerine hemen her cephede kararlı bir mücadele içindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerine ulaşana dek mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerine vurgu yaparak, 7 Mayıs'ta başlayan ve 18 Mayıs'ta sona erecek olan Denizkurdu Tatbikatı'nı, bölgenin içinden geçtiği çalkantılı dönemde çok önemli gördüğünü ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olarak, tatbikatta görev alan tüm askerleri canıgönülden kutlayan Erdoğan, vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatta olan gazilere de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler dileyerek, "Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız açık olsun." dedi.

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