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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "önce ülkem ve milletim" diyen vatandaşlara çağrıda bulunduğunu belirterek, "Gelin, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım." dedi.

Kaan Bozdoğan  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım

İstanbul

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs'ın demokrasinin en sancılı yol ayrımlarından, 29 Mayıs'ın da İstanbul'un fethiyle tarihin en önemli zaferlerinden olduğunu kaydetti.

Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs'ı acılardan ders aldıkları, zaferlerle gurur duydukları bir şölene çevirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, bugüne kadar 85 milyon vatandaşın hayatına katkıda bulunan hizmetleriyle 81 vilayetin her karışına dokunan eserleriyle sözlerinin eri olduklarını ispatladıklarını vurguladı.

Erdoğan, 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetleneceklerine, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna devam edeceklerine inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Buradan 'önce ülkem ve milletim' diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım. Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı'nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim. Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedi ve ezeli kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın bu kutlu yürüyüşte yerini almasını arzu ediyoruz. 28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz. Gönlümüz de kollarımız da milletimizin tüm fertlerine sonuna kadar açıktır."

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