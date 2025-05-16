Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalıcı ateşkes, insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması, Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz." dedi.
Tiran
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var. Güvenliğin bölünmezliği, refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek dönüşümü Avrupa Kıtası olarak kendi evimizde başlatmalıyız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini geliştirmesine yönelik gayretler faydalıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimizin güncellenmesinin tedarik zincirlerinin güvenliğine katkı sunacağı kanaatindeyiz. İnsanlarımızın ve dolayısıyla mal, hizmet ve sermayenin hareketliliğini kısıtlayan Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna) Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi, adil ve kalıcı barışa ulaşılması bakımından çok önemli. Gazze'de ateşkesin tesisi için Avrupa'nın gereken iştiyak ve ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Kalıcı ateşkes, insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması, Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriye) AB tarafından sabık rejime getirilen yaptırımların ivedilikle kaldırılmasını, yeniden imar faaliyetleri için mali destek sağlanmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.