Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,903.00
BTC/USDT
27,169.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanlığına getirilen İbrahim Yumaklı, düzenlenen törenle görevi Vahit Kirişci'den devralıyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci yazar Mehmet Barlas'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Mehmet Barlas'ın cenaze törenine katıldı.

Ümit Türk  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci yazar Mehmet Barlas'ın cenaze törenine katıldı Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile geldi.

Erdoğan, Barlas'ın eşi Canan Barlas ile oğlu Cemil Barlas'a taziyelerini iletti.

Barlas için kılınan cenaze namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, eski İçişleri Bakanları Muammer Güler ve Mehmet Ağar, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanları Faruk Süren, Adnan Polat, milletvekilleri, siyasiler, ailesi, yakınları ve meslektaşları da saf tuttu.

Cenaze namazının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindekilerle tabuta omuz verdi.

Mehmet Barlas'ın cenazesi defnedilmek üzere Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY, İzlanda'nın hava yolu şirketi Icelandair ile ortak uçuş anlaşması imzaladı
Sağanak Bolu-Abant kara yolunda taşkınlara neden oldu
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma yaklaştı
Başkentte sağanak etkili oldu
Pendik'te İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci yazar Mehmet Barlas'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci yazar Mehmet Barlas'ın cenaze törenine katıldı

Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Göreve Başlama Töreni"ne katılanlara özel teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine üyelerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine üyelerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet