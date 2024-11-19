Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na iştirak etti.
RIO DE JANEIRO
Erdoğan'ın, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na katıldı.
Oturum, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.