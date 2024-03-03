Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i Marmaris'te düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldığı otelde kabul etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.