Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,464.60
BTC/USDT
62,771.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti

Yeşim Sert Karaaslan  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i Marmaris'te düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldığı otelde kabul etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Afrika açılımı Antalya Diplomasi Forumu'nda boy gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden Pakistan Başbakanı seçilen Şerif ile telefonda görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili’ne geldi
Üsküdar'da Gazzeli çocuklar için "Siyonizme destek veren markaları boykot" eylemi yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil onların en ön sıralarındaki yerimizi almak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna savaşında barışın inşası için müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna savaşında barışın inşası için müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet