Cumhurbaşkanı Erdoğan: En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV-Star TV ortak yayınında gündemi değerlendiriyor.
Deprem konutlarına ilişkin, "Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından yürütülen soruşturmalarda, 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını belirterek, deprem bölgesinde kalıcı konutların inşa çalışmaları kapsamında 40 bin 104 afet konutu ile 6 bin 223 köy evinin ihalesinin yapıldığını bildirdi.
Deprem soruşturmalarına ilişkin Erdoğan, "Yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen, adalet önünde bunun hesabını verecek. Buradan kaçışı yok." ifadesini kullandı.
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