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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gazımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz

29.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gazımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz

Giresun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende vatandaşlara hitap eden Erdoğan, doğal gaz konusunda "Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz." açıklamasında bulundu.

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