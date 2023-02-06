Cumhurbaşkanı Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geldi.
Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerin ardından açıklama yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.