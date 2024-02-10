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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." dedi.

Kaan Bozdoğan  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikatın derhal başlatıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
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