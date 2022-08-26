Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Malazgirt'te kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı.
Ankara
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere bölgede bulunan Erdoğan, düzenlenen törenin ardından Milli Park içindeki alana geçti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma hutbesinde Malazgirt Zaferi'ni anlattı
Malazgirt Milli Parkı'nda cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, irat ettiği hutbede Malazgirt Zaferi'ni anlattı.
Müslüman Türk ordusunun 951 yıl önce Malazgirt Meydanı'nda cuma namazını kıldığını hatırlatan Erbaş, o gün cuma hutbelerinde, "Allah'ım İslam'ın sancağını yükselt, hayatlarını sana kulluk için feda eden mücahitlerini yalnız bırakma. Sultanımızı ve şanlı ordumuzu düşmanlarına muzaffer kıl. Askerlerimizi meleklerinle destekle, onlar senin rızanı kazanmak için varını, canını ve her şeyini feda etmekten sakınmıyorlar. Sen onları koru ve düşmanlarını da kahret." dualarının yapıldığını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.