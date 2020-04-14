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Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Muş'da dün akşam saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu, köye 17 kilometre uzaklıktaki arazide uyurken bulundu.

İbrahim Yaldız,Veysel Eşin   | 14.04.2020
Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Muş

Muş'un Malazgirt ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu 23 saat sonra köye 17 kilometre uzaklıktaki arazide uyurken bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Malazgirt ilçesinde dün kaybolan 4 yaşındaki Menesa Bayram için ekiplerin seferber edildiği belirtildi.

İhbar üzerine jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin gece boyunca arama yaptığı bildirilen açıklamada, "Arama faaliyetleri şu ana kadar devam etmiştir. Çocuğumuz az önce açık arazide sağ olarak bulunmuştur. Kıymetli anne ve babalar, çocuklarımızı özellikle bu salgın günlerinde gözümüzün önünden ayırmayalım." ifadelerine yer verildi.

Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Menesa'yı hastanede ziyaret eden Kaymakam Emre Yalçın ise "Dün geceden beri yoğun şekilde çalışan emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederim. Çok şükür Menesa'yı sağ salim bulabildik. Ailesinin gözü aydın, hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Anne Pınar Bayram da "Kaymakamımızdan, Belediye Başkanımızdan, arama yapan ekiplerden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyim ve çok mutluyum." dedi.

Dün, abisinin ardından oyun oynamak için evde çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Menesa'nın ailesi 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istemişti.

4 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 23 saat sonra köyden 17 kilometre uzaklıktaki arazide uyurken bulundu.

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