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Türkiye, Koronavirüs

Tunceli'de Mehmetçik ve polis yaşlılara çiçeklerle süslenmiş tepside kahvaltı ikram ediyor

Tunceli'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların kahvaltılarını çiçeklerle süsleyerek evlerine götürüyor.

Haydar Toprakçı   | 14.04.2020
Tunceli'de Mehmetçik ve polis yaşlılara çiçeklerle süslenmiş tepside kahvaltı ikram ediyor

Tunceli

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını çiçeklerle süsleyerek evlerine götürüyor.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Valilik tarafından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Görevliler, bu kapsamda evlerinden çıkmaları kısıtlanan yaşlılara kahvaltılarını, evlerine giderek bir buket çiçek ile süslenen tepsilerde ikram ediyor.

Kentte hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, kent merkezi ve 7 ilçede bugüne kadar 2 bin 126 vatandaşın yardımına koştu.

Ayrıca 4 bin 236 vatandaşa yapılan biner liralık yardım da jandarma, polis ve PTT görevlileri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelince ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edildi.

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