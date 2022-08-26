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Tekirdağ'da köpekten kaçarken hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde köpekten kaçarken hafif ticari aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Süleyman Coşkun Bozyel   | 26.08.2022
Tekirdağ'da köpekten kaçarken hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı Fotoğraf: Süleyman Coşkun Bozyel/AA

Tekirdağ

Alınan bilgiye göre, Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kaan Yılmaz Cömert, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde babasının iş yerine giderken köpek tarafından kovalandı.

Köpekten kaçarken aniden yola çıkan Cömert'e, hafif ticari araç çarptı.

Yaralanan Cömert, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cömert, AA muhabirine, köpekten kaçarken kendisine bir aracın çarptığını, sonrasını hatırlamadığını söyledi.

Herkesin bu tür olaylara karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Cömert, "Babamın dükkanına doğru ilerliyordum. Birdenbire karşıma köpek çıktı ve beni kovalamaya başladı. Korkup kaçtım. Yola çıktığımda bir araba çarptı ve ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim." dedi.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan ise gerekli kontrollerin yapıldığını ve Cömert'in sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen hafif ticari aracın sürücüsü ile köpeğin sahibi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan olay, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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