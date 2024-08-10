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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova Uluslararası Havalimanı yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacak

10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova Uluslararası Havalimanı yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacak Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Çukurova Uluslararası Havalimanı) Çukurova'nın ticaret, turizm ve tarımsal üretimine katkılar yapacak, yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacaktır. Akdeniz'in tamamının kalkınmasında lokomotif rolü üstlenecek böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

"Şakirpaşa Havalimanı bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey yok." açıklamasında bulunan Erdoğan şöyle devam etti;

"Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı; eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa Havalimanı'nı kullanacağız."

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