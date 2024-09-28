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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International Başkanı Zhang Guibing'i kabul etti

Kaan Bozdoğan  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International Başkanı Zhang Guibing'i kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chery International Başkanı Zhang Guibing'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.

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