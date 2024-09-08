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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." dedi.

Mustafa Hatipoğlu  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah naaşına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Narin'ın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerinin çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."

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