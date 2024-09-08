Cumhurbaşkanı Erdoğan: Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah naaşına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok." değerlendirmesinde bulundu.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2024
Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok.
Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz…
Narin'ın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerinin çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.