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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile dayanışmamızı artırmayı önemsiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

23.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile dayanışmamızı artırmayı önemsiyorum

Ankara

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