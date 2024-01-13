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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen güvenlik toplantısı başladı.

Kaan Bozdoğan  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı başladı Fotoğraf: Murat Kula - AA

İstanbul

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılıyor.


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