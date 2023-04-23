Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı. 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.