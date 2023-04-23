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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti.

23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı. 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz." ifadelerini kullandı.

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