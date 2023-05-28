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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkla selamlaşıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Mustafa Hatipoğlu  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir millet, iki devlet şiarıyla, her zaman yan yana, omuz omuza olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarına da yer verildi.

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