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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü toplantı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz, Meiramgul Kussainova  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü toplantı yaptı

Astana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile toplantı yaptı.

Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah." dedi, Aliyev de "Sizi görende." yanıtını verdi.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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