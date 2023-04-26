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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Ahmet Sertan Usul  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'mız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı

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