Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'mız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.
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Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/o6at07bL28— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2023