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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi Fotoğraf: TCCB/Murat Kula

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya geldi.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

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