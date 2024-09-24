Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya geldi.
Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
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