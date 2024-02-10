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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, “İş İnsanları Buluşması”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. - VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak dünyaya iniş yapan Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü.

Kaan Bozdoğan  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk misyonunu icra ederek ABD'de görev sonu bulunması gereken noktaya döndüğü bilgisini paylaşan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'ya, "Maşallah, dünya ile buluştun." dedi.

Görevi başarıyla tamamladığı için Gezeravcı'ya teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Ankara'ya geldiğinizde de baş başa görüşüp bize bütün bu süreci etraflıca anlatırsan, bundan da ayrıca mutlu oluruz. Bundan sonra da üzerinde çok önemli görevler olacak." ifadesini kullandı.

Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sağlık, sıhhat noktasında bir sıkıntı var mı?" sorusuna, "Çok şükür her şey gayet güzel Sayın Cumhurbaşkanım. Hatta burada karşılama yapan doktorlarımız da şaşırdı. Bir müddet daha adaptasyon süremin uzun olmasını bekliyorlardı ama ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz afalladılar. Çok şükür her şey gayet yerinde." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tüm aileye de selamlar, sevgiler. İnşallah Türkiye'ye dönünce de ayrıca etraflıca görüşme fırsatını buluruz." diye konuştu.

Gezeravcı da "Tevzi etmiş olduğunuz görevi hayırlısıyla, yüzümüzün akıyla yerine getirdik. Ülkemize, gelecek nesillerimize böyle bir ilham kaynağı görev hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi ISS'e ulaşan 22'nci ülke yaptınız ve bugüne kadar orada gerçekleşen görevlerin içerisinde, eğitimin başlangıcından ISS'de görev icrasına kadar oraya en hızlı ulaşan ülke olduk. Ben tekrardan bu konudaki kararınız ve vizyonunuz için sizlere minnettarım." değerlendirmesini yaptı.

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