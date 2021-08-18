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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesini sağladık

Ferdi Türkten   | 18.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesini sağladık

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık. Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır. (Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz. Bu hafta sonuna kadar Merkel'le, hafta sonu Putin'le görüşmemiz söz konusu. Afganistan'daki vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurunu temin etmek bizim bir numaralı önceliğimiz. İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırı duvar çalışması tamamlandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek." şeklinde konuştu. 

552 Türk vatandaşı tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'yle göçmen kabulü anlaşması iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bu adam yalancı, bugüne kadar doğru bir sözü var mı, yok. Muhalefetin karalama dili bu ülkede acaba ne zaman yok olacak? Gerçekten bunlar çok üzücü. Yalan terörünün Türkiye'de mimarı Bay Kemal'dir. İşi gücü yalan terörüdür." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı muhalefetin başını çektiği sosyal medya terörüne, yalan rüzgarına karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Meclisin açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik denetim konusunda gereken adımları atacağız."

Sel bölgesine yardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi. (AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar." dedi.

"Aşı karşıtlığı kampanyası yürütülmesini doğru bulmuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimin karşısında 3 doz aşısını olmuş bir Cumhurbaşkanı olarak bulunuyorum. Bir sıkıntı olsaydı herhalde kendimizi böyle bir riske sokmazdık. İlmi ve akli hiçbir gerekçeye dayanmadan aşı karşıtlığı kampanyası yürütülmesini doğru bulmuyorum." şeklinde konuştu.

Yüz yüze eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşam Bakanımla görüştük, inşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar." dedi.

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