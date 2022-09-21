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Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde bir araya geldi.-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Mümin Altaş   | 21.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı

New York

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı tarafından Türkevi'nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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