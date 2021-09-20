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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti.

Mehmet Tosun   | 20.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti.

The Manhattan Center'daki kabul basına kapalı gerçekleşti.



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