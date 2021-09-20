Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti.
The Manhattan Center'daki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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