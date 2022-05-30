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Cumhurbaşkanı Erdoğan, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nde, alanında başarılı gençlerle bir araya gelecek.

Mümin Altaş   | 30.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle bir araya gelecek

Ankara

Dünya Sağlık Örgütü'nce ilan edilen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, spor, sağlık, sanat, akademi, sivil toplum, eğitim ve gençlik çalışmaları alanında başarılı gençlerin katılımıyla etkinlik düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tütün ürünleriyle mücadeleye ilişkin mesajlarını paylaşacağı etkinlikte, gençler de gözlemlerini Erdoğan'a aktaracak.

Erdoğan, tütün ürünlerinin zararlarını sık sık dile getiriyor

Sigara karşıtlığını sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütün ürünlerinin zararları konusunda uyarılarda bulunurken, bu yöndeki yasal düzenlemelere de öncülük ediyor.

Erdoğan, uzun süredir, katıldığı toplantılar ile gezilerde sigara kullananlardan, bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözleri karşılığında paketlerini alıyor.

Bu paketler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de sergilenmişti.


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