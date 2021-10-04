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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda imza töreni düzenliyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı'nın açılışını yarın yapacak

2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Özcan Yıldırım   | 04.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı'nın açılışını yarın yapacak

Ankara

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile öğrenciler katılacak.

Törende, YÖK tarafından her yıl "bireysel ve kurumsal" olmak üzere iki kategoride verilen "YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.

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