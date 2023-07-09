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Çorum'da sağanak etkili oldu

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle 39 ev ve iş yerine su baskını meydana geldi.

Kemal Ceylan  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Çorum'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, 39 ev ve iş yerinden su baskını ihbarı aldıklarını bildirdi.

Ekiplerin ihbarlara hızla müdahale ettiğini belirten Aşgın, ihbar gelen noktaların tamamına ulaştıklarını, su tahliye çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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