Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Çorum'un Bayat ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.28'de merkez üssü Çorum'un Bayat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Çorum'un Bayat ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçede hafif sarsıntı yaşandığını söyledi.
Deprem nedeniyle şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Ünlü, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.