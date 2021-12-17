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Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Çorum'un Bayat ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Harun Kutbe, Kemal Ceylan   | 17.12.2021
Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.28'de merkez üssü Çorum'un Bayat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çorum'un Bayat ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçede hafif sarsıntı yaşandığını söyledi.

Deprem nedeniyle şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Ünlü, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

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