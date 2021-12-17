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HSK, Yargıtaya 11, Danıştaya 3 üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Yargıtaya 11, Danıştaya 3 yeni üye seçti.

Kemal Karadağ   | 17.12.2021
HSK, Yargıtaya 11, Danıştaya 3 üye seçti

Ankara

Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan 11 Yargıtay üyeliği ile 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı.

Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Süleyman Yıldırım, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Beytullah Metin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Selma Betin, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Veysel Bektaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Nilgün Şener, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yunus Nadi Kolukısa, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erdal Demir, Yargıtay Tetkik Hakimi Ahmet Haşim Bardakcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat ile Anayasa Mahkemesi Raportörü Aydın Şimşek Yargıtay üyeliğine seçildi.

Danıştay üyeliklerine ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Sılay, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı İsmail Hakkı Sayın getirildi.



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