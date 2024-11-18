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Çobanbey Gümrük Kapısı'nda bir araçta 6 bin 500 saka kuşu ele geçirildi

Mehmet Can Toptaş  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Çobanbey Gümrük Kapısı'nda bir araçta 6 bin 500 saka kuşu ele geçirildi

Ankara

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda sandık içerisinde 6 bin 500 saka kuşu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Çobanbey Gümrük sahasına gelen bir araca yönelik gümrük kontrolünde araçta canlı hayvan bulunduğu tespit edildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince detaylı arama yapılan aracın bagajında 13 kafesli sandık içerisinde 6 bin 500 saka kuşu belirlendi.

Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde satılması, avlanması ve ihracı yasak olan saka kuşları, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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